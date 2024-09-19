Бывший премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина

Бывший премьер-министр Чеченской республики и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Об этом сообщает РБК.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии», — заявил он.

По словам Хучиева, «это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей».

«Мы можем это просто убрать», — отметил он.

По его словам, теория Дарвина «противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали».

«Происхождение видов путем естественного отбора» — основная научная работа по эволюционной биологии английского естествоиспытателя Чарлза Дарвина, опубликованная в 1859 году. Книга представила теорию, согласно которой популяция эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора. Дарвин представил множество доказательств того, что разнообразие жизни на Земле возникло из общего предка.

Теория Дарвина неоднократно подвергалась критике духовенством. Так, в 2019 году ее раскритиковал протоиерей Димитрий Смирнов. По его словам, «современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети».

Ранее российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином.