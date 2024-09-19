Коллектив МГИМО наградили орденом Александра Невского

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ орденом Александра Невского. Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что коллектив получил награду за высокие достижения в области науки и педагогики, а также за подготовку специалистов-международников высокой квалификации.

В июле Путин наградил орденом Почета участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина. В указе говорится, что Меркин удостоен награды «за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность».

Как участник обороны Ленинграда, Меркин сражался на Невском пятачке и позже воевал на Курской дуге. За время войны он был четырежды ранен, но дошел до Праги и Берлина. Его награды включают ордена Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также медали «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

Ранее сообщалось, что в России учредили медаль к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.