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Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО

Экс-премьер Британии Джонсон: Украину нужно немедленно принять в НАТО

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантическому альянсу необходимо принять Украину в свой состав немедленно. С таким мнением в статье для британского издания Spectator выступил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Нам нужно принять Украину в НАТО сейчас, и я имею в виду – сейчас», — считает он.

По словам Джонсона, Запад должен отказаться от любой идеи, что Киев пойдет на сделку по урегулированию конфликта, поскольку украинцы «слишком долго боролись».

Как утверждает бывший британский премьер, страны Запада «могли бы пригласить Украину присоединиться» еще до окончания конфликта.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

Ранее в США предупредили НАТО об угрозе из-за проверки F-16 Россией.

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