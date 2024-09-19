Лукашенко захотел разочаровать международных наблюдателей на выборах

Минск был бы удовлетворен, если бы международные наблюдатели на президентских выборах, которые пройдут в Белоруссии в следующем году, разочаровались во мнении. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

Президент Белоруссии в ходе встречи с руководителями избирательных органов стран Содружества Независимых Государств отметил, что в настоящее время Минск думает, какой политики придерживаться при взаимодействии с иностранными наблюдателями.

«Мы думаем, будем с вами советоваться в том числе, как нам в этой ситуации поступить. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели и разочаровались в том мнении, с которым они приедут к нам», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Минск не может допустить, чтобы международные представители посетили республику «со своими талмудами», после чего могли бы сделать бы соответствующее заявление. По мнению президента Белоруссии, это заявление уже давно заготовлено и «написано не их рукой».

Также белорусский лидер рассказал, что оппозиция Белоруссии, которая выехала за рубеж, планирует создать в республике ситуацию предмятежного характера перед грядущими выборами главы государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».