Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Украиной

Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной так же, как и с ДНР

close
Reuters

Белоруссия готова сотрудничать с Украиной. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщает БелТА.

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой», — сообщил Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия уже давно сотрудничает с ДНР, еще когда регион был в составе Украины.

Лукашенко заявил Пушилину, что Белоруссия будет сотрудничать с ДНР, не нарушая никакие международные нормы. Глава государства подчеркнул, что белорусские власти работают во имя людей, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что он прилагает все усилия, чтобы избежать вовлечения страны в конфликт на Украине. По его мнению, нападение на Белоруссию какой-либо иностранной державы является началом третьей мировой войны.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами