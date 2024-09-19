Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Украиной

Белоруссия готова сотрудничать с Украиной. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщает БелТА.

«Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой республикой», — сообщил Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия уже давно сотрудничает с ДНР, еще когда регион был в составе Украины.

Лукашенко заявил Пушилину, что Белоруссия будет сотрудничать с ДНР, не нарушая никакие международные нормы. Глава государства подчеркнул, что белорусские власти работают во имя людей, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Накануне пресс-секретарь Лукашенко рассказала, что он прилагает все усилия, чтобы избежать вовлечения страны в конфликт на Украине. По его мнению, нападение на Белоруссию какой-либо иностранной державы является началом третьей мировой войны.

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