Армения назвала перемещение армян из Нагорного Карабаха этнической чисткой

МИД Армении заявил, что перемещение армян из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года является этнической чисткой. Заявление ведомства опубликовано на его сайте.

МИД напомнил, что 19 сентября прошлого года в результате военного нападения Азербайджана более 115 тысяч армян Нагорного Карабаха в течение нескольких дней были вынуждены покинуть свои дома.

«Это насильственное перемещение, ставшее последним этапом политики этнической чистки, произошло в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда все международное сообщество в очередной раз обсуждало необходимость мирного урегулирования конфликтов, установления стабильности и развития, осудив применение силы, а также нарушение международных норм и прав человека в разных частях мира», — подчеркнули в армянском МИД.

За прошедший год армянское правительство предприняло необходимые шаги для обеспечения неотложных и среднесрочных потребностей вынужденно перемещенных граждан, а также для разработки необходимых программ на долгосрочную перспективу, добавили в министерстве.

На следующей неделе на высоком уровне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке вновь стартуют обсуждения ситуации на Южном Кавказе.

10 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения.

Ранее востоковед оценил слова секретаря Совбеза Армении о сдаче Россией Карабаха.