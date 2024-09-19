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В России назвали возможных исполнителей подрыва пейджеров в Ливане

Философ Дугин: теракт в Ливане организован спецслужбой Моссад

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Hassan Hankir/Reuters

Массовый подрыв гаджетов в Ливане организован спецслужбой «Моссад» с санкции Вашингтона, в частности Демократической партии. Такое предположение сделал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

«Пора поставить вопрос жестко: Демократическая партия США превратилась в мировую террористическую организацию, угрожающую всем народам и государствам, включая самих американцев. Руководство Демпартии и ее спонсоры взяли курс на установление в мире единоличной идеологической диктатуры», — сказал философ.

Накануне, 17 и 18 сентября, в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой, а также дистанционно управляемым детонатором. В результате инцидента пострадали тысячи человек, также сообщается о десятках погибших.

Исследователь в области кибербезопасности, руководитель агентства BeholderIsHere Consulting Дмитрий Борощук предположил, что детонатором, который активировал взрывчатку в пейджерах и рациях «Хезболлы», мог послужить встроенный в устройства модифицированный светодиод.

По его словам, емкость или мощность элемента питания в данном случае не играют роли, поскольку потенциально для искрения светодиода может хватить и батарейки от наручных часов.

Ранее в конгрессе США заподозрили Госдеп в причастности к взрывам в Ливане.

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