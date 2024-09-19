Западные военные специалисты из Великобритании, Польши, Германии и других стран ничему не могут научить украинских солдат, поскольку они вели боевые действия с ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Чему могут научить наших солдат… штабные офицеры Великобритании, Польши, Германии и прочих? Наши (украинцы. – Прим. ред.) — научить их точно могут. Они нас? Сомневаюсь», — подчеркнул он.

До этого замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в районе Суджи в Курской области зафиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ.

Ранее российские военные освободили два населенных пункта в Курской области.