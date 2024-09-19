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На Украине заявили о потере Зеленским почвы под ногами

Депутат Рады Рахманин рассказал о потере Зеленским почвы под ногами

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Luca Bruno/AP

Президент Украины Владимир Зеленский потерял почву под ногами. Таким мнением с изданием «Украинская правда» поделился депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

«Он почувствовал ответственность за должность, хотя реальная почва под ногами немного потеряна из-за определенного головокружения от масштаба решаемых проблем», — сказал он.

По мнению нардепа, это обстоятельство «может сыграть злую шутку» с Зеленским.

Рахманин не стал критиковать и оценивать украинского президента из-за экстремальных условий, но напомнил, что до начала вооруженного конфликта с Россией дал оценку Зеленскому чуть выше нуля. Кроме того, отмечает Рахманин, в данный период главе Украины помогают актерские способности в управлении государством.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) для реализации его «плана победы».

Ранее Зеленского предупредили о проблемах перед визитом в США из-за покушения на Трампа.

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