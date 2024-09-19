Эксперт оценил заявление Вашингтона о нехватке оружия для Украины

Эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщение телеканала CNN о том, что предоставление американской помощи Украине затруднено из-за недостаточных запасов оружия и военной техники в распоряжении Пентагона.

По мнению аналитика, подобные заявления вовсе не означают, что у США заканчивается оружие. В отличие от Европы, Соединенные Штаты располагают большими арсеналами. CNN скорее подает сигнал, что в Вашингтоне услышали слова президента РФ Владимира Путина о том, что разрешение Киеву наносить удары западными ракетами вглубь российской территории будет воспринято как прямое участие НАТО в конфликте, считает Масликов.

«CNN говорят о том, что нам дают понять, что, да, мы вас услышали, мы не хотим быть фигурой на вашей шахматной доске, мы не хотим, чтобы нас судили. Мы потихоньку умываем руки. Я думаю так», — сказал эксперт.

Как сообщает CNN, в последние месяцы объемы военной помощи США Украине сократились, поскольку запасы оружия и техники, которые Пентагон готов отправить Киеву, стали меньше.

До этого американское издание Associated Press писало, что Соединенные Штаты в конце сентября могут утратить возможность оперативно передать помощь Киеву в размере $5,8 млрд, если конгресс США не примет решение о расширении полномочий Пентагона на отправку оружия из своих запасов Украине.

Ранее в посольстве США рассказали, сколько еще Вашингтон будет помогать Украине.