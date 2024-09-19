Премьер Польши попросил поляков не паниковать при виде немецких солдат

Гражданам Польши не следует паниковать при виде немецких солдат на территории страны, военнослужащие ФРГ могут оказать помощь в борьбе с наводнением. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Polsat.

«Когда вы увидите немецких солдат (на территории Польши. – Прим. ред.), прошу не впадать в панику. Это помощь (на фоне наводнений в стране. – Прим. ред.)», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

15 сентября Туск в своем аккаунте в X (ранее Twitter) заявил о подготовке к введению в стране режима стихийного бедствия из-за наводнения.

Также сообщалось, что в разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных из-за шторма «Борис». Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

Ранее на юге Польши начался «армагеддон» из-за наводнения.