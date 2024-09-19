Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши попросил поляков не паниковать при виде немецких солдат

Премьер Польши Туск попросил сограждан не паниковать при виде немецких солдат

close
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Гражданам Польши не следует паниковать при виде немецких солдат на территории страны, военнослужащие ФРГ могут оказать помощь в борьбе с наводнением. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Polsat.

«Когда вы увидите немецких солдат (на территории Польши. – Прим. ред.), прошу не впадать в панику. Это помощь (на фоне наводнений в стране. – Прим. ред.)», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

15 сентября Туск в своем аккаунте в X (ранее Twitter) заявил о подготовке к введению в стране режима стихийного бедствия из-за наводнения.

Также сообщалось, что в разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных из-за шторма «Борис». Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

Ранее на юге Польши начался «армагеддон» из-за наводнения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами