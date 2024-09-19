Политолог объяснил, почему Грузия занялась «подрывом западной демократии»

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, тюрколог Станислав Тарасов объяснил, почему власти Грузии занялись «подрывом западной демократии», введя закон «О прозрачности иностранного влияния» (об иностанных агентах) и запрет пропаганды ЛГБД («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Эксперт отметил, что правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» является отнюдь не пророссийской, но мыслящей прагматично. Подразумевается, что сохранению государственности способствуют хорошие отношения с близкими соседями.

«Я имею в виду Россию, Азербайджан, частично Армения. А далекий Запад, который кормит обещаниями или грозится втащить ее в какие-то авантюры, типа украинской войны, присоединить к санкциям, нынешнее грузинское правительство понимает, что если они только втянутся в эту войну, и они в этом правы, то Грузия может потерять свою государственность», — сказал политолог.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к «подрыву демократии и нарушению прав человека» в стране.

Среди попавших под рестрикции оказались высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, «злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа». Кроме того, в список попали бизнесмены, замешанные в коррупции, и депутаты парламента Грузии.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. 17 сентября депутаты утвердили в третьем окончательном чтении закон против пропаганды ЛГБТ.

Ранее премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений в случае новых санкций.