Стало известно, когда Совфед РФ рассмотрит кандидатуру Матвиенко на пост спикера

Российские сенаторы 25 сентября проведут заседание, в ходе которого рассмотрят вопрос о переназначении Валентины Матвиенко на пост спикера Совета Федерации РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента страны.

По информации агентства, законодатели намерены поддержать кандидатуру Валентины Матвиенко.

18 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, избранный на новый срок, подтвердил полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от правительства города. Глава населенного пункта сообщил о своем решении в ходе церемонии вступления в должность, которая состоялась в Мариинском дворце.

Во время мероприятия он поблагодарил члена Совета Федерации РФ за активную поддержку города. В то же время Александр Беглов выразил уверенность, что законодатель продолжит и дальше помогать Санкт-Петербургу.

Валентина Матвиенко начала работать в верхней палате российского парламента в 2011 году. До этого она в течение восьми лет занимала должность губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров наградил Валентину Матвиенко орденом.