В конгрессе США заподозрили Госдеп в причастности к взрывам в Ливане

Госдепу США необходимо предоставить исчерпывающие данные о потенциальной причастности Соединенных Штатов к взрывам пейджеров в Ливане. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортес (демократ, от штата Нью-Йорк).

«Конгресс требует полного отчета об атаке, включая ответ Госдепартамента о том, была ли Соединенными Штатами оказана какая-либо помощь в разработке или размещении этой технологии (с целью взрыва пейджеров и других средств связи. – Прим. ред.)», – подчеркнула она.

До этого сообщалось, что спецслужбы Израиля отправили на пейджеры в Ливане сообщения на арабском языке, которые, на первый взгляд, исходили от руководства ливанского движения «Хезболла».

Кроме того, 19 сентября стало известно, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан.

Ранее президент Ирана выразил соболезнования ливанцам.