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Зеленского призвали убрать лишние две буквы из его «плана победы»

Депутат ГД Шеремет: Зеленскому нужно убрать лишние две буквы из «плана победы»

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Gleb Garanich/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует убрать лишние буквы из словосочетания «план победы», поскольку на самом деле это план беды для Украины и ее населения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа», — подчеркнул он.

По мнению Шеремета, Зеленский своей политикой продолжает толкать Украину к уничтожению. Единственный план, который ждет украинского лидера, это план капитуляции, подчеркнул депутат.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что на Украине некому реализовывать предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы».

Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что ключевые детали определены, и теперь важна решимость в реализации. По данным СМИ, план может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, зачем Зеленский поедет в США.

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