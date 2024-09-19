CNN: Израиль предупреждал США об операции в Ливане

Израильские власти предупредили Соединенные Штаты об операции в Ливане незадолго до серии взрывов пейджеров и другой техники у членов шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По данным журналистов, о предстоящей операции был предупрежден ряд высокопоставленных руководителей США, включая главу Пентагона Ллойда Остина, которому позвонил израильский коллега Йоав Галлант. При этом отмечается, что Израиль не раскрывал деталей операции.

«Тот факт, что не было предоставлено никаких подробностей об операции, означал, что официальные лица США находились в неведении, пока не появились сообщения о сотнях взорвавшихся пейджеров», — говорится в материале.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о непричастности к взрывам в Ливане.