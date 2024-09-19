В США раскрыли, какие сообщения отправили на пейджеры перед взрывами в Ливане

Спецслужбы Израиля отправили на пейджеры в Ливане сообщения на арабском языке, которые, на первый взгляд, исходили от руководства ливанского движения «Хезболла». Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times.

«Чтобы осуществить взрывы, Израиль включил пейджеры и отправил им сообщение на арабском языке, которое, как показалось, исходило от высшего руководства «Хезболлы»», — говорится в сообщении издания.

До этого эта газета писала, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем были поставлены в Ливан.

Глава «Хезболлы» Хассан Насралла несколько лет назад заявил о необходимости отказаться от телефонов в пользу простых пейджеров, которые позволяют не выдать местонахождение пользователя.

По информации NYT, израильские разведчики увидели в этом возможность и еще до того, как Насралла решил расширить использование пейджеров, Израиль приступил к реализации плана по созданию подставной компании, которая выдавала бы себя за международного производителя пейджеров.

Ранее в Тайване заявили, что не причастны к взрывам пейджеров в Ливане.