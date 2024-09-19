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Маск обвинил власти США в цензуре «повсюду»

Маск: в США повсюду цензура

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Gonzalo Fuentes/Reuters

В Соединенных Штатах повсюду царит цензура. С таким мнением на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) выступил американский предприниматель Илон Маск.

«Цензура повсюду в США», — подчеркнул он.

До этого Маск заявлял, что США рискуют «скатиться в тиранию», если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре 2024 года.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума также отмечала, что в США уже наступила диктатура, вопрос состоит только в том, будет ли она разрушительной или страна сможет вернуться «в нормальность».

Ранее Маск оценил дебаты Харрис и Трампа.

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