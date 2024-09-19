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США спланировали эвакуацию своих граждан из Ливана на случай войны

WSJ: США спланировали эвакуацию из Ливана на случай войны Израиля и «Хезболлы»

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Hassan Ammar/AP

США разработали планы эвакуации своих граждан из Ливана на случай дальнейшей эскалации в отношениях между ливанским движением «Хезболла» и армией Израиля. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«США разработали планы по эвакуации американцев и других мирных жителей из Ливана», — говорится в сообщении издания.

По словам представителей министерства обороны, один из вариантов предусматривает эвакуацию примерно 50 000 граждан США и членов их семей на Кипр. План предусматривает, что гражданские суда должны будут доставить эвакуированных через Средиземное море из Ливана на Кипр, отмечает газета.

Как сообщает издание, по оценкам госдепартамента США, в 2022 году в Ливане проживали 86 000 американцев.

До этого сообщалось, что Израиль не информировал США перед взрывами пейджеров и средств связи в Ливане у членов движения «Хезболла», однако после атаки сообщил Вашингтону детали произошедшего.

Ранее в Тайване заявили, что не причастны к взрывам пейджеров в Ливане.

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