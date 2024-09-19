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Израиль сообщил Вашингтону о деталях атаки со взрывами пейджеров в Ливане

WP: Израиль после взрывов в Ливане раскрыл детали произошедшего Вашингтону

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Marwan Naamani/Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Израиль не информировал США перед взрывами пейджеров и средств связи в Ливане у членов движения «Хезболла», однако после атаки сообщил Вашингтону детали произошедшего. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Израильтяне не информировали Соединенные Штаты о деталях атаки до того, как она произошла, но сообщили Вашингтону об этом позже по разведывательным каналам», — говорится в сообщении издания.

При этом, подчеркивает газета, остается неясным, «как именно Израилю удалось провести операцию». Неназванный советник управления военной разведки Израиля и бывший высокопоставленный командир службы внутренней безопасности страны предположил, что агенты, возможно, взяли под контроль цепочку поставок пейджеров, опустошили содержимое устройств и начинили их небольшим количеством взрывчатки.

19 сентября сообщалось, что число жертв серии взрывов средств связи, произошедшей в разных районах Ливана, возросло до 20.

Серия взрывов началась 17 сентября, когда у членов движения «Хезболла» сдетонировали личные пейджеры, что привело к ранениям у 4 тысяч человек.

18 сентября начались детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. Ливанские власти попросили граждан немедленно отключить устройства с литиевыми батареями, опасаясь новых взрывов. Министерство информации назвало инциденты «израильской агрессией».

Ранее в Тайване заявили, что не причастны к взрывам пейджеров в Ливане.

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