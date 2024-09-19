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В Тайване заявили, что не причастны к взрывам пейджеров в Ливане

В Минобороны Тайваня заявили, что не причастны к взрывам пейджеров в Ливане

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Hassan Hankir/Reuters

Органы национальной безопасности Тайваня проводят расследование по ситуации с взрывами тысяч пейджеров членов «Хезболлы» в Ливане. Об этом заявил журналистам министр обороны острова Гу Лисюн, передает Международное радио Тайваня.

В материале отмечается, что по данным некоторых СМИ, пейджеры были заказаны «Хезболлой» у тайваньской компании Gold Apollo. Иностранный журналист спросил на брифинге, знает ли об этом министерство национальной обороны Тайваня и имеет ли оно какие-либо соглашения об обмене разведданными с Израилем.

«Гу Лисюн пояснил, что соответствующие подразделения национальной безопасности расследуют соответствующие инциденты и обращают на них внимание, но министерство национальной обороны не имеет никакого отношения к этому делу», — пишет радио.

Официальный представитель ведомства Сунь Лифан добавил, что министерство не может давать комментарии от имени производителя устройств.

Взрывы пейджеров в Ливане начали происходить 17 сентября. Пострадали более 4 тыс. человек. Сотни боевиков «Хезболлы» потеряли зрение, так как устройства сдетонировали в руках владельцев.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику.

Ранее сообщалось, что японская компания проверяет информацию о детонации ее раций в Ливане.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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