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Аргентина сочла расследование в отношении своего президента необоснованным

Аргентина назвала расследование Венесуэлы в отношении Милея необоснованным

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Agustin Marcarian/Reuters

Власти Аргентины назвали необоснованным расследование Генпрокуратуры Венесуэлы в отношении аргентинского президента Хавьера Милея. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение по упомянутому случаю было вынесено судебной властью, <…> которая не должна вмешиваться в исполнение международного соглашения», — говорится в заявлении.

Самолет Emtrasur не смог вылететь из Буэнос-Айреса в июне 2022 года, когда суд запретил покидать страну экипажу воздушного судна из-за подозрений на связи с террористами. Минюст США попросил власти Аргентины арестовать борт, полученный от иранской Mahan Air, которая находится под американскими санкциями.

19 сентября генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил, что возглавляемое им ведомство добивается ордера на задержание Милея, его сестры и генсека канцелярии президента Карины Милея, а также министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич.

Ранее дипломат РФ заявил о желании США «вбить клин» между Москвой и Буэнос-Айресом.

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