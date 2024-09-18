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Израиль уведомил США об операции в Ливане

CNN: Израиль уведомил США об операции в Ливане, но не раскрыл подробностей

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AP

Власти Израиля уведомили США об операции в Ливане, но не раскрыли подробностей, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в Вашингтоне были ошеломлены произошедшим в Ливане. Телеканал подчеркивает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в момент первых сообщений о взрывах пейджеров летел в Каир.

Позднее госсек заявил на пресс-конференции в Египте, что США «не знали об этих инцидентах и не были в них замешаны», подчеркивает телекомпания.

Источники утверждают, что Вашингтон связался с Тегераном по неофициальным каналам, чтобы заверить о своей непричастности к атаке, а также призвать Иран не обострять ситуацию.

18 сентября в разных районах Ливана, в том числе в пригороде Бейрута, пронеслась новая волна взрывов устройств ливанской военизированной группировки «Хезболла». В этот раз взрываются не пейджеры, а рации Icom.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее ООН запланировал собрать Совет Безопасности для обсуждения подрыва пейджеров в Ливане.

Все новости на тему:
Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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