В Париже пройдет встреча дипломатов по ситуации в Ливане и Газе

Дипломаты ряда западных стран 19 сентября проведут встречу по ситуации в Ливане и переговорам о прекращении огня в секторе Газа, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

По их словам, встреча состоится в Париже, в ней поучаствуют представители США, Франции, Германии, Италии и Великобритании.

18 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС согласовали 15 из 18 пунктов соглашения о прекращении огня.

В этот же день в разных районах Ливана, в том числе в пригороде Бейрута, пронеслась новая волна взрывов устройств ливанской военизированной группировки «Хезболла». В этот раз взрываются не пейджеры, а рации Icom.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее была раскрыта роль Венгрии в производстве детонировавших пейджеров в Ливане.