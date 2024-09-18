Генсек ООН согласился встретиться с Лавровым

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если поступит такое предложение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
«Я встречусь с любым, если будет подобный запрос», — заявил Гутерриш.
Глава МИД России Сергей Лавров утвержден в качестве главы российской делегации на 79-ю сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.
Главы внешнеполитических ведомств России и КНДР обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Глава северокорейской дипломатии направляется в Санкт-Петербург для участия в первом Женском Форуме организации БРИКС.
Ранее Лавров заявил, что США «перещеголяли» книги Оруэлла.