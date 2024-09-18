Политолог связал задержание Усика в Польше с Зеленским

Боксера Александра Усика могли задержать в аэропорту Кракова из-за ссоры Владимира Зеленского с министром иностранных дел Польщи Радославом Сикорским. Об этом заявил политолог Владимир Скачко, слова которого передает газета «Взгляд».

Политолог напомнил о событиях Волынской резни, которая является «незаживающей раной двух стран». Скачко заявил, что Польша требует покаяния и разрешения на эксгумацию и опознание жертв тех событий, а Украина не хочет этого.

Как отметил Скачко, Уиск является символом Украины, а поляки показывают, что для них ничего «святого в политическом украинстве нет». Не последнюю роль в этой истории сыграл и конфликт Владимира Зеленского с Радославом Сикорским, считает политолог.

О задержании боксера стало известно накануне вечером. По информации издания Elitexpert, польская полиция задержала Усика в аэропорту Кракова за превышение скорости.

Супруга боксера рассказала, что с ним «все хорошо» и в задержании нет «ничего криминального». Украинский президент Владимир Зеленский позвонил Усику, а также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко «немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова». Позже польская полиция отпустила боксера.

Ранее в Польше объяснили задержание боксера Усика.