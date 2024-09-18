В США заявили о непричастности к ситуации в Ливане

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не причастны к ситуации в Ливане. Его слова на пресс-конференции в Египте передает РИА Новости.

«Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы все еще собираем информацию», — сказал госсекретарь.

Блинкен также указал на необходимость избегать любые шаги, которые могут обострить конфликт в регионе.

Вечером 17 сентября в Ливане произошла детонация пейджеров. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов террористической организации «Хезболла». Устройства могли сдетонировать после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Издание Al Jazeera писало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.

18 сентября портал Axios со ссылкой на американского чиновника писал, что министр обороны Израиля Йоав Галант связывался с главой Пентагона Ллойдом Остином перед инцидентом. Военный эксперт Омар Маарабуни также высказывал мнение, что к взрывам пейджеров в Ливане могут быть напрямую причастны США.

Ранее в России призвали провести расследование после детонации пейджеров в Ливане.