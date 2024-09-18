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Президент Финляндии захотел исключить Россию из Совбеза ООН

Президент Финляндии Стубб захотел исключить Россию из Совбеза ООН

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Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб призвал провести реформу Совета безопасности ООН, которая будет включать расширение его состава, отмену права вето любого государства и исключения стран, которые ведут боевые действия, подобные конфликту Москвы и Киева. Об этом пишет Reuters.

Стубб заявил, что на предстоящей генассамблее ООН поддержит призывы к реформе организации. По его словам, любой член Совета безопасности, который ведет конфликт, «подобный конфликту России на Украине», должен быть исключен.

Президент Финляндии также отметил, что «ни у одного государства не должно быть права вето в Совбезе ООН».

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности (ООН должно начаться с выделения места постоянного члена для одной из стран Африки. По словам Гутерриша, договоренности по включению представителя от африканских государств можно достичь, опираясь на мнение пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Сейчас в Совбезе ООН пять постоянных членов: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция, а также 10 непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок.

Ранее Путин призвал к реформированию ООН.

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