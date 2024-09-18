Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как в Армении предотвратили попытку узурпации власти

СК Армении: СНБ предотвратила попытку узурпации власти путем переворота

close
David Mdzinarishvili/Reuters

Специалисты Службы национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратили попытку узурпации власти в республике путем военного переворота. Такое сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета Армении.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности Республики Армения, была получена информация о подготовке группы лиц к узурпации власти по предварительному сговору», — говорится в публикации.

По данным специалистов СК Армении, попытку военного переворота в республике готовили несколько граждан республики совместно с выходцами из Нагорного Карабаха.

В ведомстве среди прочего утверждают, что подозреваемые уехали в Ростов-на-Дону с целью прохождения там особой подготовки на некой базе «Арбат». Подробностей об этой базе не приводится.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что цель этих учений было вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть.

Ранее Пашинян высказался о будущем отношений Армении и РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами