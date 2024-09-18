Стало известно, как в Армении предотвратили попытку узурпации власти

Специалисты Службы национальной безопасности (СНБ) Армении предотвратили попытку узурпации власти в республике путем военного переворота. Такое сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета Армении.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности Республики Армения, была получена информация о подготовке группы лиц к узурпации власти по предварительному сговору», — говорится в публикации.

По данным специалистов СК Армении, попытку военного переворота в республике готовили несколько граждан республики совместно с выходцами из Нагорного Карабаха.

В ведомстве среди прочего утверждают, что подозреваемые уехали в Ростов-на-Дону с целью прохождения там особой подготовки на некой базе «Арбат». Подробностей об этой базе не приводится.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что цель этих учений было вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть.

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