Верховный суд поддержал пять законопроектов о мигрантах

Верховный суд РФ поддержал законопроекты о пресечении незаконной миграции. Об этом сообщила журналистам вице-спикер Государственной думы, руководитель думской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая, передает ТАСС.

По ее словам, к внесению готовы пять законопроектов.

«Мы получили положительный отзыв без единого замечания из Верховного суда и в настоящее время ожидаем официальную позицию правительства», — сказала Яровая.

Вице-спикер Госдумы добавила, что это «системные, проработанные законодательные инициативы», которые позволят создать «новый периметр безопасности, защиты от организованной нелегальной миграции».

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в нижнюю палату парламента внесут законопроект, предполагающий ужесточение наказания за организацию нелегальной миграции, а также ряд других инициатив. Дума запросила у российского правительства, а также у Следственного комитета и Генпрокуратуры предложения, отметил председатель ГД.

Ранее МВД подсчитало, сколько нелегалов в России.