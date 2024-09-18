В Кремле прокомментировали заявления Столтенберга об ударах по РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал заявления главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение Киеву атаковать дальнобойными ракетами территорию РФ не станет красной чертой для российского президента Владимира Путина.

В ответ на вопрос журналиста, не повлечет ли такое решение за собой эскалацию, Песков заявил, что не стоит недооценивать заявления российского президента.

«Такое показное желание на принимать серьезно заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный. Шаг недальновидный, непрофессиональный. <...> Ясно, что буквально через короткий период времени ему (Столтенбергу. — «Газета.Ru») уже не нести ответственности за сказанные слова. Но позиция чрезвычайно провокационная и опасная», — отметил Песков.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой.

Ранее в НАТО обозначили признаки «российского вторжения».