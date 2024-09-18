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В Кремле высказались о прекращении преследования подсудимых при отправке на СВО

Песков: многие нюансы в системе службы подсудимых требуют правового оформления

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о разрешении прекращения уголовного преследования подсудимых при отправке их в зону спецоперации на Украине.

Представитель Кремля отметил, что очень многие нюансы в системе контрактной службы осужденных и подсудимых нуждаются в правовом оформлении. Песков призвал дождаться конкретных шагов в этой области от народных избранников, которые выступили с соответствующей инициативой.

Утром 18 сентября РБК сообщало, что Государственная дума рассмотрит законопроект, предусматривающий прекращение уголовного преследования подсудимых в случае прохождения службы в зоне специальной военной операции (СВО). Сейчас отправиться служить в зону СВО могут те, чье дело суд еще не рассматривает по существу, либо те, кто уже осужден.

В июне газета «Коммерсантъ» писала, что МВД, ФСБ и МЧС начали вербовать подозреваемых и обвиняемых для участия в спецоперации. Уточнялось, что ведомства сотрудничают с военкоматами для призыва здоровых лиц от 18 до 65 лет. С ними заключают контракт, а взамен им гарантируется приостановление и прекращение уголовного преследования.

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