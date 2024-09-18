В Кремле прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане

Ситуация с детонацией пейджеров в Ливане может повлиять на конфликт Израиля и Ливана. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Произошедшее, чем бы это ни было, безусловно ведет к эскалации напряженности… Подобные происшествия, каждое из них способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля», — заявил он.

17 сентября в Ливане произошла массовая детонация пейджеров. По последней информации, в результате взрывов пострадали не менее четырех тыс. человек. Из них 11 жителей спасти не удалось, в том числе восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров движения «Хезболла».

Известно также, что среди пострадавших был посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Он лишился глаза.

Предварительные данные указывают на то, что взрывы стали результатом кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, разосланного через закрытый канал.

Ранее в России призвали провести расследование после детонации пейджеров в Ливане.