Пашинян высказался о планах Армении вступить в БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана в повестке не стоит интегрирование с БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

«У Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС. Я получил приглашение от президента РФ участвовать в саммите БРИКС и принял это приглашение. Больше добавить нечего», — указал он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян сообщал, что делегацию республики на саммите БРИКС в России возглавит премьер-министр Никол Пашинян.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Очередной саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее в МИД РФ выразили уверенность, что октябрьский саммит БРИКС станет сенсацией.