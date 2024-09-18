В РФ рассказали о манипуляциях Запада правом вето в СБ ООН

Первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский призвал лишить Запад численного превосходства и возможности манипулировать правом вето в рамках Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, США в снисходительной форме по-прежнему делят все страны мира на две категории.

«К первой [категории] относятся самопровозглашенные «властители Вселенной», которые могут делать все, что им заблагорассудится, «для продвижения интересов правительства США», а ко второй — все остальные страны мира», — отметил Полянский.

Он подчеркнул, что право вето является не просто привилегией, но инструментом для недопущения принятия односторонних решений, а США злоупотребляют им.

До этого Полянский раскритиковал вето США на вступление Палестины в ООН, назвав аргументы Вашингтона жалкими.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США вновь показали свое истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совете Безопасности ООН против принятия их страны в состав всемирной организации в качестве полноправного члена.

Ранее была названа дата заседания Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву.