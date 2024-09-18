Патрушев утвердил состав советов Морской коллегии

Помощник президента России Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Патрушева.

В сообщении отмечается, что советы были созданы указом главы государства от 13 августа 2024 года № 691 «О Морской коллегии Российской Федерации» в целях выполнения возложенных на этот координационный орган задач». В их состав вошли члены ведомства.

В аппарате Патрушева уточнили, что положения о советах подготовлены во исполнение решения Морской коллегии, первое заседание которой состоялось 27 августа.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о создании в РФ Морской коллегии и назначил главой ведомства Патрушева. Документом определялось создание в коллегии советов по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Кроме того, Морской коллегии были переданы полномочия и функции межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, которая одновременно была упразднена.

Ранее Патрушев заявил, что Запад хочет ограничить доступ РФ к морской инфраструктуре.