Британия и Франция подпишут военный пакт против России

Великобритания и Франция планируют подписать новое военное соглашение из-за якобы угроз со стороны России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, глава МО Британии Джон Хили заявил, что планирует перезагрузить Ланкастерское соглашение – оборонный пакт между Лондоном и Парижем, подписанный в 2010 году на фоне возросших угроз от «враждебных субъектов».

По словам собеседников Politico, обновленный текст договора будет фокусироваться на укреплении сотрудничества между Британией и Францией на фоне якобы враждебных действий со стороны России.

Как уточнил один из чиновников, эти планы свидетельствуют о стремлении подчеркнуть «повышенную роль обороны в дипломатии», а также демонстрируют стремление премьера Британии Кира Стармера перезагрузить отношения Лондона и Евросоюза.

11 сентября глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» с Украиной и ее поддержке в долгосрочной перспективе. Глава британского МИД также анонсировал передачу Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года. Кроме того, он подтвердил выделение £600 млн на поддержку Украины со стороны Великобритании.

Ранее стало известно, что Британия и Франция планировали нападение на СССР в начале 1940 года.