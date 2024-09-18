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«Спусковой крючок или пиар-акция»: раскрыты последствия взрывов в Ливане

Политолог Станкевич: взрывы в Ливане – это не серьезный акт войны, а пиар-акция

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Marwan Naamani/Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Произошедшие накануне массовые взрывы пейджеров в Ливане – это больше пиар-акция, чем серьезный военный акт. Спусковым крючком для начала вооруженного столкновения этот инцидент не станет, хотя и добавит «драматизма» в противостояние с Израилем, заявил в беседе с 360.ru историк и политолог Сергей Станкевич.

Конфликт Израиля и «Хезболлы» длится много лет, поэтому даже без подобных происшествий поводов для того, чтобы он перерос в вооруженное столкновение уже много, и взрывы пейджеров тут ни при чем, считает эксперт. Он отметил, что вторжение ЦАХАЛ в Ливан ожидалось со дня на день. И именно по этому сценарию теперь будут развиваться события – и это не зависит от подобных «показательных» атак, убежден Станкевич.

«Это, это скорее, пиар-акция, чем серьезный акт войны, но, конечно, она добавляет драматизма во всю эту историю», — заключил политолог.

Напомним, накануне более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Устройства пользователей – членов «Хезболлы» взрывались у людей, занимавшихся повседневными делами. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них – один восьмилетний ребенок. Правительство Ливана назвало это израильской агрессией.

МИД Ливана ранее прокомментировал детонацию пейджеров в стране.

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