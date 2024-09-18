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Захарова окрестила Зеленского «особью», уничтожившей Украину

Захарова: Зеленский войдет в историю как «особь», уничтожившая Украину

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РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский, называвший жителей Донбасса «особями», сам войдет в историю под этим словом. В эфире радио Sputnik она назвала происходящее на Украине отложенным планом войны с СССР «Немыслимое», разработанным Западом.

«Мне кажется, они [Запад] просто дурака искали, который сможет все это сделать. Но такого не родилось, видимо, за все эти десятилетия, не вывелась в человечестве, говоря словами Зеленского, особь. Это слово он употреблял в отношении добропорядочных, честных, хороших людей, которые боролись только за одно: чтобы им оставили язык, культуру, историю, памятники и своих героев. Вот он их [жителей Донбасса] называл особями, а в историю сам войдет под таким названием», — сказала Захарова.

По ее словам, «англосаксонский мир ждал», пока «выведется нечто», кто сможет осуществить план «Немыслимое 2.0» параллельно уничтожив страну, вверенную народом для управления.

До этого Захарова заявляла, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналогов военкомата) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а президент Владимир Зеленский напоминает «кровавого Джокера».

Ранее Зеленского назвали «мелким пакостником» из-за планов сделать россиян несчастными.

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