Посол Ирана в Ливане потерял глаз после детонации пейджера

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза и серьезно повредил второй в результате взрыва пейджера, пишет The New York Times со ссылкой на представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой, когда пейджер, который он носил, взорвался в ходе одновременной волны взрывов, нацеленных на беспроводные устройства», — пишет NYT.

По данным собеседников газеты, ранение дипломата оказалось серьезнее, чем предполагалось ранее. Он отправлен в Тегеран для лечения, уточняется в материале.

Вечером 17 сентября в Ливане сдетонировали пейджеры, в результате взрывов пострадали не менее четырех тысяч человек. Минздрав страны объявил экстренный режим в больницах.

Предварительные данные указывают на то, что взрывы стали результатом кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, разосланного через закрытый канал.

Ранее свыше тысячи членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за подрыва пейджеров