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Эксперт заявил о причастности США к взрывам пейджеров в Ливане

Военэксперт Маарабуни: к взрывам в Ливане могут быть напрямую причастны США

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Mohamed Azakir/Reuters

К взрывам пейджеров в Ливане могут быть напрямую причастны США, считает военный эксперт Омар Маарабуни. Также есть вариант, что ответственность за организацию инцидента несут сразу несколько стран, в числе которых – Израиль, заявил он в беседе с RT.

По словам Маарабуни, за случившееся несут ответственность США, Израиль или Великобритания, у которой есть опыт организации подобных операций. Еще одним возможным вариантом эксперт назвал участие всех трех сторон.

«Движение «Хезболла» не имеет таких кибернетических возможностей, как Израиль, поэтому говорить о равнозначном ответе на атаку нельзя», — заключил эксперт.

Напомним, накануне более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Устройства пользователей – членов «Хезболлы» взрывались у людей, занимавшихся повседневными делами. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них – один восьмилетний ребенок. Правительство Ливана назвало это израильской агрессией.

Ранее стало известно, в какой момент пейджеры «Хезболлы» оснастили взрывчаткой.

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