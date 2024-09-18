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Маск предсказал США «скатывание в тиранию» в случае победы Харрис

Маск заявил, что США скатятся в тиранию в случае поражения Трампа на выборах

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Brian Snyder/Reuters

США рискуют «скатиться в тиранию», если кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре 2024 года. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал американский предприниматель Илон Маск.

«Если Трампа не изберут, США скатятся в тиранию», — заявил бизнесмен.

15 сентября кандидат в вице-президенты страны от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс высказался о шансах Дональда Трампа на победу на выборах главы государства. Он выразил уверенность, что без поддержки со стороны жителей штата Северная Каролина политику будет достаточно сложно вернуться к власти.

11 сентября в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. В ходе мероприятия республиканец пообещал избирателям завершить конфликт между РФ и Украиной, в том числе организовав прямые переговоры между лидерами этих стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом Харрис заявила Трампу, что Путин мог бы «съесть его на обед». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск оценил дебаты Трампа и Харрис.

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Выборы в США — 2024
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