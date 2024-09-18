Моссад мог установить взрывчатку в пейджеры «Хезболлы»

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Национальная разведывательная служба Израиля Моссад установила в батареи пейджеров шиитской группировки «Хезболла» взрывчатку и инициировала их детонацию. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, израильская служба завладела пейджерами до их передачи «Хезболле» и оснастила батареи приемников высоковзрывчатым веществом. Детонацию Моссад провел дистанционно, повысив температуру батарей, сказано на израильском портале.

«Вес взрывчатки, помещенной в каждое устройство, был менее 20 граммов. Взорванные пейджеры были импортированы пять месяцев назад», — пишет издание со ссылкой на Al Jazeera.

Также говорится о том, что некоторые члены «Хезболлы» почувствовали, что их пейджеры нагреваются, и избавились от них перед серией взрывов.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Издание Al Jazeera написало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее Сноуден назвал свою версию взрывов пейджеров в Ливане.