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Посол РФ оценил прогресс в диалоге с США по контролю над вооружениями

Антонов: в диалоге РФ и США по контролю над вооружениями нет «никакого просвета»

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Илья Питалев/РИА Новости

На текущий момент в диалоге России и США по контролю над вооружениями нет «никакого просвета». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, США не хотят разговаривать с российской стороной на равных. Также администрация Белого дома отказывается учитывать интересы другой ядерной державы, добавил Антонов.

«Прежде всего — речь о расширении блока НАТО на Восток и постсоветсткое пространство. Именно это обстоятельство и спровоцировало украинский кризис, создавая для нашей страны прямые угрозы безопасности», — сказал посол России.

Антонов отметил, что сейчас Вашингтон пытается определить наиболее подходящие для себя варианты развития ситуации после окончания действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. При этом в апреле того же года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что данный договор продолжает действовать для стране даже после ее выхода.

В августе 2024 года сенатор конгресса США Бен Кардин сообщил, что Соединенные Штаты продлят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Однако, по его словам, процедура в ближайшее время не состоится.

Ранее посол РФ сообщил, что Москва готова обсуждать с США тему разоружения.

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