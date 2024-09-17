Сын Трампа выдвинул новую версию покушения на отца

Второе покушение на экс-президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа мог заказать кто-то из ближайших сторонников и соратников. Об этом заявил сын экс-президента, Эрик Трамп, передает ТАСС.

«Знаете, многие считают, что это было дело рук своих. И я понимаю, что мы должны рассмотреть возможность того, что это действительно могло быть совершено кем-то из своих <...> Однако после двух попыток покушения за пять недель лучше начать рассматривать этот сценарий, потому что что-то здесь не так», — заявил Трамп-младший в интервью журналистке Мегин Келли.

Среди аргументов, которые могли бы подтвердить эту версию, Эрик Трамп приводит подозрительное стечение обстоятельств — «полный профан» по выражению правоохранителей сумел пробраться на охраняемую территорию гольф-клуба вместе с длинноствольным оружием и спрятаться в укромном месте.

До этого республиканцы в конгрессе США призвали Секретную службу обеспечить кандидату в президенты США Дональду Трампу такую же охрану и защиту, как у действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее Мадуро дал совет Трампу после покушения.