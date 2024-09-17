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В Конгрессе США призвали охранять Трампа как президента

Fox News: республиканцы призвали охранять Трампа как президента страны

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David Dee Delgado/Reuters

Республиканцы в Конгрессе США призвали Секретную службу обеспечить кандидату в президенты США Дональду Трампу такую же охрану и защиту, как у действующего американского лидера Джо Байдена, сообщает Fox News.

В обращении республиканцы также попросили, чтобы Секретная служба провела спецбрифинг перед членами Конгресса по делам о покушениях на Трампа. В его рамках от агентов хотят услышать, каким образом планируют обеспечить эффективную защиту политика от потенциальных угроз в будущем.

Ранее стало известно, что Секретная служба США призналась, что предварительно не обыскала территорию гольф-клуба, где случилась вторая попытка покушения на Трампа.

15 сентября в гольф-клубе Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение. Подозреваемый задержан.

Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Мадуро дал совет Трампу после покушения.

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Покушения на Трампа
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