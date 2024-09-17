В США предупредили Израиль о возможном ответе «Хезболлы» за взрывы пейджеров в Ливане

Ливанское шиитское движение «Хезболла» будет вынуждено нанести ответный удар по Израилю за взрывы пейджеров в Ливане. Об этом заявил американскому телеканалу CNN директор Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

По его словам, сегодняшний инцидент показал, что Израиль «поворачивает на север» по мере завершения боевых действий в секторе Газа.

Джонс отметил, что у «Хезболлы» не другого выбора, «кроме как нанести ответный удар» по еврейскому государству. Если ситуация на Ближнем Востоке продолжит обостряться, то ливанское движение найдет, как «бросить вызов Израилю», подчеркнул эксперт.

До этого официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация чрезвычайно обеспокоена детонацией пейджеров в Ливане и осуждает атаку по гражданскому населению.

Правительство Ливана и движение «Хезболла» возложили ответственность за случившееся на Израиль.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.