NYT объяснила, почему Запад не может оперативно предоставить Киеву $50 млрд

Соединенные Штаты и ЕС задерживают предоставление $50 млрд из-за разногласий правового и технического характера. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Долгожданный план помощи Украине в восстановлении с использованием российских денег находится в подвешенном состоянии», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что США и Европа «изо всех сил» пытаются договориться о формировании кредита Киеву в размере $50 млрд с использованием замороженных активов.

Как поясняет издание, различия в правовых системах США и Европы затруднили структурирование кредита.

Евросоюз, где размещена большая часть активов российского ЦБ, обязан каждые шесть месяцев продлевать санкции. В том числе ограничения продлеваются в отношении активов РФ.

Из-за этого, как пишет издание, в Белом доме определили, что существует «риск, связанный с кредитом». В США сочли, что если ЕС не изменит свои законы о санкциях, то конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины, чтобы учесть упомянутый риск.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что предоставление американской помощи Украине затруднено из-за недостаточных запасов оружия и военной техники в распоряжении Пентагона.

Ранее сообщалось, что США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Киеву.