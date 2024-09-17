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В Госдуме пригрозили Евросоюзу расплатой за воровство российских активов

Депутат Шеремет: ЕС придется вернуть все присвоенные гоп-стопом активы РФ

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Европейский союз заплатит сторицей за кражу российских активов и передачу доходов Украине. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Европа должна помнить, что России чужого не надо, но и своего она никому не отдаст, поэтому все присвоенные гоп-стопом деньги им придется вскорости вернуть сторицей и заплатить за публичное воровство наших активов», — сказал депутат.

По его словам, руководство ЕС на словах призывает к миру, но на практике принимает решение, направленные на дальнейшую эскалацию и разжигание украинского конфликта. Эти шаги разрушают установленные правила и подрывают доверие к международной финансовой системе, которая базировалась на «ничем не обеспеченном долларе» и «жульническом евро», подчеркнул Шеремет.

17 сентября первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС направил на закупку оружия для Украины €1,4 млрд, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. По его словам, средства пойдут на поставку приоритетного оборудования, в том числе на артиллерийские боеприпасы и средства ПВО, а также на заказы для оборонной промышленности Украины.

Днем ранее газета Politico писала, что большинство стран ЕС и Еврокомиссия (ЕК) выступили в поддержку идеи заморозить российские зарубежные активы на 36 месяцев вместо предполагавшихся ранее шести.

Ранее Шойгу сравнил Запад с «ворьем» из-за ареста российских активов.

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