Кандидат в президенты США Камала Харрис опередила Дональда Трампа по поддержке на рекордные 6%. Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult, опубликованные на странице агентства в социальной сети X.

51% респондентов заявили о намерении голосовать за Харрис. Трампа поддержали 45% опрошенных. При этом доля высчитывалась только из числа тех участников опроса, которые в принципе намерены идти на выборы. Всего в опросе участвовали 11022 предполагаемых избирателей.

До этого Александр Дугин заявила, что покушение на Трампа свидетельствует о проигрыше Харрис на дебатах.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.