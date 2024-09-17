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Разница между поддержкой Харрис и Трампа в США достигла рекордного уровня

Morning Consul: Харрис опередила Трампа по поддержке на рекордные 6%

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Elizabeth Frantz/Reuters

Кандидат в президенты США Камала Харрис опередила Дональда Трампа по поддержке на рекордные 6%. Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult, опубликованные на странице агентства в социальной сети X.

51% респондентов заявили о намерении голосовать за Харрис. Трампа поддержали 45% опрошенных. При этом доля высчитывалась только из числа тех участников опроса, которые в принципе намерены идти на выборы. Всего в опросе участвовали 11022 предполагаемых избирателей.

До этого Александр Дугин заявила, что покушение на Трампа свидетельствует о проигрыше Харрис на дебатах.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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Выборы в США — 2024
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